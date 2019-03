Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus

Kirf (ots)

In der Zeit vom 08.03.2019 bis 09.03.2019 kam es in der Ortslage Kirf zu einem Einbruchdiebstahl in ein Gartenhaus.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten diverse hochwertige Gartengeräte der Marke Stihl.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Ermittlungen zu Folge auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen in o.a. Zeitraum in der Ortslage Kirf, Perler Straße, wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

