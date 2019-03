Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch LKW-Fahrer

Zerf-Steinbachweiher (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Sattelschlepper die B 268 aus Richtung Zerf kommend in Richtung Pellingen. In Höhe der Ortslage Steinbachweiher überholte er unmittelbar vor einer unübersichtlichen Kuppe zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Ein entgegenkommender Pkw, besetzt mit einer 34-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg und ihrem 6-jährigen Sohn, konnte nur noch durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts eine Kollision verhindern. Beide Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Beim Überholvorgang kam es zwischen dem Sattelschlepper und dem ersten zu überholenden Pkw zu einer seitlichen Kollision. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

