Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dacia Duster beschädigt und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am 26.03.19, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, wurde in der Wiesenstraße, im Parkhaus des Einkaufsmarktes Kaufland, ein dort geparkter schwarzer Dacia Duster, am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher konnte unerkannt flüchten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

