POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Rheinzabern

Rheinzabern (ots) - Eine 33-jährige Autofahrerin stellte ihnen Opel Corsa ordnungsgemäß in der Rappengasse, Höhe Anwesen 22 zum Parken ab. Ein 85-jähriger Autofahrer streifte am 17.11.2018 gegen 12:20 Uhr beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug am Außenspiegel und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um einen eventuell entstanden Schaden zu kümmern. Ein Zeuge bemerkte den Anstoß und notierte sich das Kennzeichen des unfallverursachenden PKW. Beamten der verständigten Polizei Wörth nahmen den Unfall auf und suchten den Unfallverursacher zu Hause. In vorliegendem Fall wird ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der Unfallverursacher bestritt den Anstoß bemerkt zu haben.

