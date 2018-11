POL-PDLD: Sachbeschädigung

Bad Bergzabern (ots) - Am 18.11.2018, gg. 01:15 Uhr, meldet ein Anwohner aus der Tabernae-Montanus-Str., dass er an seinem Anwesen ein lautes Klirren gehört habe. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass an dem Appartementhaus Nr. 17 insgesamt drei Außenleuchten beschädigt und im Nachbaranwesen im Keller und im Außenbereich mit einem Feuerlöscher gesprüht wurde. Außerdem wurde dort das Glas der Eingangstür, vermutlich mit dem Feurlöscher, beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340.

