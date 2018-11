POL-PDLD: Traktorteile entwendet

Gossersweiler-STein (ots) - In der Zeit zw. 02.und 16.11.18 wurden an einem Traktor der Marke Deutz die Steuereinheit für die Hydraulik sowie der Anlasser ausgebaut und entwendet. Der Traktor stand auf einem Wiesegrundstück in der "Gewanne Altenberg", am nördliche Ortsrand von Gossersweiler. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500.- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343/93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell