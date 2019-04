Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Ein unbekannte Täter stahl am 01.04.2019 zwischen 15:00 Uhr und 16:10 Uhr ein silberfarbenes Mountainbike der Marke "Specialist", das in der Rosengartenstraße gegenüber einem Hotel am dortigen Geländer abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. Es entstand Sachsachaden von ca. 900 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell