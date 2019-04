Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 2. April kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte am Schlossplatz. Die Tat wurde gegen 04:30 Uhr bemerkt. Ein unbekannter Täter schlug einen Glaseinsatz der Frontverglasung ein und gelangte durch die Öffnung ins Innere. Dort ging er mehrere gut gesicherte Geldspielautomaten an, ohne dass es ihm gelang, Geld aus den Geräten zu stehlen. Ohne Beute verließ er das Objekt durch die Öffnung in der Frontverglasung. An den Spielautomaten entstanden durch die Gewalteinwirkung Schäden. Zusammen mit der eingeschlagenen Frontverglasung dürfte sich der Gesamtschaden auf ca. 1.000 EUR addieren.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

