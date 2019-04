Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tür angeschlagen und abgehauen

Pirmasens (ots)

Ein unachtsamer Verkehrsteilnehmer beschädigte am 01.04.19, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr einen in der Neufferstraße abgestellten PKW. Vermutlich ist der Unfallverursacher beim Ein-oder Aussteigen mit der Tür seines Fahrzeuges gegen die Tür des geparkten PKW gestoßen. Er kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell