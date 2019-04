Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Pirmasens (ots)

Am 02.04.19 gegen 15.45 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Adam-Müller-Straße ein goldener Daewoo Klya auf. In der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 28-jährigen Fahrer Drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Des Weiteren kontrollierten die Beamten gegen 02.25 Uhr auf der L 600 den Fahrer eines Opel Vectra. Auch hier konnten sie bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer Hinweise erlangen, die auf den Konsum von Betäubungsmittel schließen lassen. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine wurden vorübergehend in Verwahrung genommen. Eine Weiterfahrt wurde beiden untersagt.

