Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Waffen und Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Waffen und Drogen sind bei der Durchsuchung einer Wohnung im Stadtgebiet am Dienstag zum Vorschein gekommen. Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen einen 45-jährigen Mann wurden am Morgen dessen Wohnräume durchsucht. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte ein Elektroimpulsgerät, das offen auf dem Wohnzimmertisch lag, sowie in einem Regal zwei "Linien" einer weißen, pulvrigen Substanz, bei der es sich vermutlich um Amphetamin handeln dürfte, das der 45-Jährige für den Konsum vorbereitet hatte. Daneben lagen weitere Artikel für den Drogenkonsum.

Als der Mann für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht werden sollte, wollte er eine Jacke anziehen. Auch diese wurde von den Beamten vorsorglich durchsucht - in einer Jackentasche steckte ein Revolver. Die Schusswaffe wurde zusammen mit dem "Taser", dem Betäubungsmittel sowie den Konsumartikeln sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den 45-Jährigen kommen nun neue Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. | cri

