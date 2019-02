Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendschutz-Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag in der Innenstadt eine intensive Kontrolle nach dem Jugendschutzgesetz durchgeführt. Vom Nachmittag an bis in den Abend hinein wurde schwerpunktmäßig der Bereich zwischen Fackelrondell und Rathausvorplatz ins Visier genommen.

In der Zeit von 14.15 bis 20 Uhr zogen 46 Personen die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich; die jungen Frauen und Männer wurden daraufhin kontrolliert, von 31 die Personalien festgestellt und bei 17 auch die mitgeführten Sachen durchsucht. Daraus resultierten: eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie drei Sicherstellungen von Drogen, Alkohol, Zigaretten und einem sogenannten Einhandmesser.

Eine 18-Jährige aus dem Landkreis Kusel hatte Haschisch und Marihuana bei sich; sie erhält eine Strafanzeige.

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden beim Rauchen in der Öffentlichkeit erwischt. Sie mussten ihre Zigaretten abgeben; die Kippen wurden direkt vor Ort vernichtet.

Darüber hinaus hatten es die Polizeibeamten bei den Kontrollen mit einem 20-Jährigen aus dem Stadtgebiet zu tun, der zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft erhält eine Mitteilung über die Kontrolle des Mannes. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell