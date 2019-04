Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel in Einkaufsmarkt gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Mittag des 03.04.19 wurde einer Kundin in einem Discounter in der Arnulfstraße der Geldbeutel aus der Tasche gestohlen. Als die 82-jährige Frau ihren Einkauf erledigt hatte und an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass der Reisverschluss ihrer Tasche offenstand. Der darin befindliche Geldbeutel samt Personaldokumenten und 130 Euro Bargeld fehlten. Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell