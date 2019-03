Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Betrüger locken mit Gewinnspielverbrechen

Mainz (ots)

Montag, 25.03.2019, 09:00 bis 09:05 Uhr

Ein Unbekannter teilte am Montagmorgen einem 65-Jährigen aus Mainz-Gonsenheim am Telefon mit, dass dieser 29.000 Euro gewonnen habe. Das Geld solle am selbigen Tag überreicht werden. Der Überbringer müsse allerdings mit Gutscheinen im Wert von 900 Euro bezahlt werden. Der Geschädigte erkennt den Betrug und meldet diesen umgehend. Es entsteht kein Schaden.

Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie die Tricks der Täter erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Mainz.

