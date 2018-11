POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 15.11.2018

Straßenhaus (ots) - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 15.11.2018

Sachbeschädigungen am Gemeindehaus der evangelischen Kirche

Dierdorf - Wie erst jetzt bekannt wurde kam es am Wochenende (02. - 05.11.2018) zu folgenden Sachbeschädigungen in der Pfarrstraße. Bislang unbekannte Täter klebten an der Hauswand neben dem Notausgang des Gemeindehauses der ev. Kirchengemeinde Dierdorf mehrere Damen-Hygieneartikel an den Wandputz und zündeten diese mittels offener Flamme an. Durch das Abbrennen wurde der Putz beschädigt und muss neu gestrichen werden. Der Schaden dürfte sich auf ca. 2.000 bis 3.000 Euro belaufen. Nach Angaben von Bediensteten der ev. Kirchengemeinde halten sich an der o.a. Stelle sehr oft Jugendliche auf. Dies meist am Wochenende. Konkrete Angaben zu Personen können nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Horhausen - Eine 55-jährige wollte am Mittwoch um 16:30 Uhr aus der Grundstückseinfahrt, Industriepark 27, 56593 Horhausen, nach rechts in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie das von links kommende, vorfahrtsberechtigte, Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rollerdiebstahl in Windhagen - Zeugenaufruf

Windhagen - Am Mittwochabend wurde der Diebstahl eines weißen Rollers gemeldet, der zwischen 18 und 22 Uhr, an einer Laterne im Akazienweg, abgestellt war gemeldet. Am Donnerstagmorgen wurde der Roller mit Unfallschäden in einem Waldstück zwischen Günterscheid und Unterelsaff wieder aufgefunden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

