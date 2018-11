POL-PDNR: Warnhinweis: erneuter Anstieg der Anrufe von "falschen Polizeibeamten"

Verbandsgemeindes Bad Hönningen, Linz und Unkel (ots) - In den vergangenen beiden Tagen verzeichnet die Polizeiinspektion Linz/Rh. erneut einen massiven Anstieg der Anrufe "falscher Polizeibeamter".

Wie hinlänglich bekannt sein müsste, melden sich die Anrufer direkt mit dem Namen "Polizeiinspektion Linz" oder auch unter der Vorgabe, Mitarbeiter des LKA oder BKA zu sein.

Dabei wird durchaus im Display unter Verwendung technischer Möglichkeiten zur Vorspiegelung unwahrer Angaben die Rufnummer dieser Polizeidienststellen angezeigt.

Ziel der Anrufe ist immer in irgendeiner Form in betrügerischer Absicht an das Geld der Angerufenen zu kommen. Sei es unter der Vorgabe, das Geld gegen Einbrecher zu sichern oder einen Anverwandten aus einer angeblichen misslichen Lage zu helfen.

Daher der dringende Apell an Alle:

Sind Sie misstrauisch, geben Sie keinerlei persönliche Daten heraus, notieren Sie sich Besonderheiten und erstatten Sie Anzeige, gerne auch schriftlich, bei Ihrer Polizeidienststelle.

Und rufen Sie den Anrufer auch niemals zurück.

