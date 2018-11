POL-PDNR: Mauden - Weideviehdiebstahl

Betzdorf (ots) - Von einer Weide in Mauden, In der Spichwiese, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag vier Schafe entwendet. Der Weidezaun war mutwillig heruntergetreten worden. Die handzahmen Tiere konnten bei einer Nachsuche nicht mehr aufgefunden werden, daher wird von einem Diebstahl ausgegangen. Es handelte sich um sogenannte Shropshire Schafe. Eine alte Rasse mit heller Wolle, dunkel abgezeichnetem Kopf und Ohren. Hinweise werden unter 02741/9260 bei der Polizei in Betzdorf entgegen genommen.

