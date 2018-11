POL-PDNR: Kirchen - Presseaufruf: Wer kennt die zurückgebliebene Leiter und den getarnten Handwerker vom Einbruchsdiebstahl in das Kaufland

Kirchen (ots) - Bei dem Einbruch in die Kaufland-Filiale in Kirchen, Siegstr. 14 am Sonntagfrüh, 11.11.2018, haben die Täter eine schwere Aluminiumleiter an den Tatort mitgebracht. Es wird angenommen, dass die Leiter in der Umgebung entwendet worden sein könnte.

Es handelt sich um eine dreigliedrige Aluminiumleiter vom Großhandel "Kellershohn" aus Kreuztal. Die Länge der Leiter beträgt eingezogen 3 Meter. Das Arbeitsgerät zeigt deutliche Spuren die darauf hindeuten, dass sie im Außenbereich gelagert- und der Witterung ausgesetzt gewesen ist.

Am Samstagabend, 10.11. zw. 21:00 u. 22:00 Uhr hat ein als Handwerker gekleideter Mann unmittelbar am Haupteingang Kaufland, neben dem Eingang zum dortigen Friseurgeschäft mit einer Klappleiter gearbeitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem vermeintlichen Handwerker oder der Herkunft der Leiter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf, 02741/926-0, zu melden."

