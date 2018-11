POL-PDNR: Mudersbach - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung

Betzdorf (ots) - Am Dienstag, den 13.11.2018 kam es gegen 15.00 Uhr auf der HTS, Höhe Abfahrt Siegen- Eiserfeld, Fahrtrichtung Mudersbach zu einer verkehrsgefährdenden Unfallsituation zwischen zwei PKW Fahrern. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst durch den Ortsbereich von Niederschelderhütte fort; dabei wurde eine Vielzahl von Verkehrsregeln missachtet. Unter anderem soll in Niederschelderhütte im Bereich Hüttenweg / Auf'm Strüdchen ein Fußgänger gefährdet worden sein. In Höhe des Bahnhofs Niederschelden soll schließlich eine Person gegen ein Fahrzeug getreten haben.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Person, die durch PKW's gefährdet wurde, sich umgehend zu melden. Weiterhin werden Zeugen aufgerufen, sich bei dem Polizei Bezirksdienst in Mudersbach unter der Tel. 02745-8130 oder bei der Polizei Betzdorf unter Tel. 02741-9260 zu melden.

