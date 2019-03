Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Betrugsversuche durch falschen Polizeibeamten "Hagemann"

Mainz (ots)

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend vergangener Woche ist es im Stadtgebiet Mainz zu zahlreichen Anrufen durch Betrüger gekommen, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben.

So erhält beispielsweise ein 80-Jähriger einen Anruf des angeblichen Polizeibeamten "Klaus Hagemann" von der "Polizeiinspektion Weißliliengasse". Er teilt mit, dass in Mainz eine Gruppe junger Männer nach diversen Einbruchsdiebstählen festgenommen worden sei. Bei der anschließenden Durchsuchung habe man einen Zettel gefunden, auf welchem der Name der Geschädigten gestanden habe. Der 80-Jährige war bereits in Vergangenheit Opfer eines solchen Anrufs. Er erkennt die Masche und legt auf.

Wir warnen eindringlich vor solchen Anrufen. Gehen Sie darauf nicht ein. Seien Sie misstrauisch und informieren Sie die 110.

Am Telefon werden echte Polizeibeamte

- NIE zu einer Über- oder Herausgabe von Geld oder Wertsachen auffordern - NIE Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnissen erfragen - NIE nach Ihren Aufbewahrungsorten für Geld oder Schmuck fragen - Sie NIE unter Druck setzen - NIEMALS Geldtausch-Aktionen durchführen - Sie NIE als Lockvogel in einem angeblichen Ermittlungsverfahren einsetzen - Wenn die Polizei Sie anruft, wird zudem NIE die Notruf-Nummer 110 im Display erscheinen.

