Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - 24-Jähriger zerschneidet Bücher und Sitze

Mainz (ots)

Am Sonntag, 24.03.2019, melden gegen 18:00 Uhr Passanten der Polizei einen 24-Jährigen, der in der Bahnstraße Seiten aus dem dortigen öffentlichen Bücherschrank mit einem Messer heraus schneiden würde. Eine weitere Zeugin gibt an, dass der 24-Jährige zuvor bereits mit dem Messer Sitze in einer Straßenbahn aufgeschnitten habe.

Der Beschuldigte kann aufgrund der Personenbeschreibung ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach einer polizeilichen Vernehmung wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wurden bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell