Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung unter Einsatz von Pfefferspray

Mainz-Innenstadt (ots)

Samstag, 23.03.2019, 21:25 Uhr

Am Samstagabend kommt es in einem Restaurant in der Mainzer Innenstadt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen sowie zwei bislang unbekannten Personen. Einer der beiden Unbekannten sprüht im Rahmen dieser Auseinandersetzung Pfefferspray auf den 49-Jährigen, wodurch dieser leicht verletzt wird. Da sich das Pfefferspray in der Luft des Restaurants befindet und dort verteilt, wird dieses anschließend geräumt und gelüftet. Bei den Tätern soll es sich um zwei circa 170cm große Männer handeln, welche zum Tatzeitpunkt weiße Oberbekleidung mit dunkler Aufschrift trugen. Eine Fahndung nach den Tätern verläuft negativ. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

