Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person durch verbotswidriges Abbiegen

Mainz-Mombach (ots)

Samstag, 23.03.2019, 19:15 Uhr

Eine 28-Jährige befährt mit ihrem Pkw den linken Fahrstreifen der Hattenbergstraße aus Richtung Mainz-Mombach kommend in Fahrtrichtung Barbarossaring. Ein 27-Jähriger befährt die links davon befindliche Busspur mit einem Linienbus in gleiche Fahrtrichtung. Die 28-Jährige biegt verbotswidrig nach links ab, wobei sie den Linienbus übersieht. Um eine Kollision zu vermeiden, muss der 27-jährige Busfahrer stark abbremsen, woraufhin ein Fahrgast stürzt und sich an der Hand verletzt. Der Fahrgast wird zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

