Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - 21-Jähriger belästigt Frauengruppe

Mainz (ots)

Am Samstagabend, 23.03.2019, belästigt gegen 23:00 Uhr ein 21-Jähriger in der Großen Langgasse eine Gruppe junger Frauen. Der Kellnerin einer Gaststätte greift der 21-Jährige zudem an den Po. Er wird von anderen Männern in der Kneipe angesprochen und nach draußen begleitet. Dort kann er, nach kurzer Flucht zu Fuß, durch die Polizei Mainz festgehalten werden. Dem 21-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Es wurde eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

