Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen-30.000 Euro Sachschaden

Pirmasens (ots)

Am 04.04.19 vermutlich zwischen 01:00 und 02:00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack von drei Neufahrzeugen und einem Kundenfahrzeug auf dem Gelände eines Autohauses in der Schäferstraße. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 EUR. Des Weiteren wurden in der naheliegenden Häfnersgasse sechs geparkte PKW auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 18.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell