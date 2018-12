POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Lamstedt -Zeugenaufruf nach Parkplatzrempler in Lamstedt

Cuxhaven (ots) - Am 07.12.2018, zwischen 14.30 und 16.35 Uhr, wurde ein in Lamstedt, Große Straße 8, auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Pkw Audi A 3, durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten Seite beschädigt.

Der oder die verursachende Fahrzeugführer/in kam seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die diesen Vorfall bemerkt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Geestland, Tel.: 04743-9280, in Verbindung zu setzen

