POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Schiffdorf-Spaden, Leher Straße 15, Höhe Restaurant Adria -Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Am 09.12.2018 gegen 01.00 h kam es an oben genannter Adresse zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der vermeindliche Unfallverursacher befuhr mit einem hellen PKW Opel die Leher Straße aus Richtung Spaden-Ortsmitte kommend in Richtung Bremerhaven. In Höhe des Restaurant Adria stieß er gegen den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW Smart und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW Smart entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf ( 04706 / 948-0 ) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Reckermann

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell