POL-CUX: Landkreis Cuxhaven, BAB 27, AS Neuenwalde -Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Gemarkung Geestland, auf der BAB 27 in Höhe der Anschlussstelle Neuenwalde in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall.

Hier wollte eine 33-jährige Neuenwalderin mit ihrem Pkw an der AS Neuenwalde auf die BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen auffahren.

Noch im Kurvenbereich der Anschlussstelle kam der BMW ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überschlug sich der Pkw und kam auf der dortigen Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Fahrzeugführerin und ein 8jähriges Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt. Am Pkw entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten Euro 3500,-. Ursächlich war wohl nicht angepasste Geschwindigkeit.

