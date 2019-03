Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizeiliche Kriminalstatistik im Zuständigkeitsbereich der PI Adenau für das Jahr 2018 - Starker Rückgang bei Wohnungseinbrüchen - Anstieg bei Körperverletzungsdelikten

Adenau (ots)

Die Polizei Adenau betreut ein Dienstgebiet von ca. 480 qkm mit über 26.000 Einwohnern. Wir haben im Gesamtbild einen leichten Rückgang in den absoluten Fallzahlen.

Zusammenfassend für das Jahr 2018 kann der stellvertretende Dienststellenleiter PHK Armin Rausch berichten: "Erfreulicherweise ist ein starker Rückgang der Fallzahlen bei Einbrüchen in Wohnungen zu verzeichnen. Sorge bereitet uns der Anstieg der Fallzahlen bei Körperverletzungsdelikten."

Die Zahlen aus dem Jahre 2017 sind im Klammervermerk dargestellt.

Gesamtschau: Bei der Polizeiinspektion Adenau wurden im Jahre 2018 insgesamt 1538 (1592) Straftaten bekannt und registriert. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang von 54 Fällen. Damit fiel die absolute Fallzahl im Vergleich zum Vorjahr nur sehr gering und kann als konstant bezeichnet werden. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote von 58,4 % auf 58, 6 %. Damit wurden insgesamt 901 Fälle aufgeklärt.

Anzumerken hierbei ist, dass durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Adenau 1062 (955) abschließend in Adenau abgearbeitet wurden.

Ausgewählte Deliktsformen, wie zum Beispiel Einbrüche in Wohnungen oder spezielle Diebstahls- und Betrugsarten werden durch die Kriminalinspektion in Mayen bearbeitet. Hier besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion in Adenau und den Fachkommissariaten der Kriminalinspektion in Mayen.

Einzelbetrachtung ausgesuchter Deliktsbereiche:

Wohnungseinbrüche: Bereits im Jahre 2017 konnte die Zahl der Tageswohnungseinbrüche um 4 Fälle auf insgesamt 10 und die Zahl der sonstigen Wohnungseinbrüche von 37 auf 24 gesenkt werden. Umso erfreulicher konnte dieser Trend auch im Jahre 2018 fortgesetzt werden und die Zahlen sind erneut rückläufig. Die Zahlen stellen sich im Jahre 2018 wie folgt dar: Eine erneute Verringerung im Bereich des Tageswohnungseinbruchs um 3 Fälle auf insgesamt 7, die Zahl der sonstigen Wohnungseinbrüche von 24 auf 10. Gerade in diesem Bereich sind wir sehr froh über die rückläufigen Zahlen, da diese Delikte die Geschädigten und Opfer ganz besonders in ihrem täglichen Leben verunsichern. In diesem Zusammenhang bitten wir verdächtige Beobachtungen gerne rund um die Uhr an ihre Polizei in Adenau zu melden.

Sonstige Diebstahlsdelikte: Die Fälle des einfachen Diebstahls liegen bei 299 Fällen im Jahre 2018, diese blieben leider konstant hoch, wobei hier die Diebstähle aus Kraftfahrzeugen oder Taschen- bzw. Trickdiebstähle einen Großteil der Fälle ausmachen. Leider ist jedoch ein Plus von 15 Fällen aus unbewohnten Neu- bzw. Rohbauten zu verzeichnen. Hier sieht der Täter es auf hochwertige Werkzeuge oder Materialen ab.

Körperverletzung: Der Anstieg von Körperverletzungen bereitet der Polizei Adenau Sorge, die Zahl der einfachen Körperverletzungen ist im von 2017 auf 2018 um 28 Fälle von 114 auf 142 Fälle angestiegen. Einen konkreten Erklärungsansatz können wir hierzu nicht nennen. Durch den schönen Sommer haben mehrere Festivitäten mit viel Zulauf auch draußen stattgefunden. Hier kamen viele Menschen zusammen, wobei es auch in Verbindung mit Alkohol oftmals auch zu Konflikten kam, welche dann auch handgreiflich ausgetragen wurden. Wir wollen hierzu in diesem Jahr noch frühzeitiger Kontakt mit Veranstaltern aufnehmen und weiterhin unser Konzept der frühzeitigen Präsenz vor Ort fortführen.

Vermögensdelikte: Bei den sogenannten Vermögensdelikten bzw. Betrugsdelikten waren die Zahlen rückläufig von 315 Fällen in 2017 auf 248 Fälle im Jahre 2018. Hier fielen die Tankbetrügereien von 60 auf 37 Fälle. Aber auch die Zahlen des Waren- oder Warenkreditbetrugs waren von 68 auf 37 Fälle gefallen. Dies dürfte unter anderem auf den sensibleren Umgang mit Bestellungen im Internet zurückzuführen sein.

Sachbeschädigungen: Weiterhin sind leider auch die Zahlen der Sachbeschädigungen um 40 Fälle auf 158 Fälle angestiegen. Hier war insbesondere bei den Sachbeschädigungen auf öffentlichen Straßen oder Plätzen eine Steigerung von 21 auf 57 Fälle zu verzeichnen. Hier waren im Sommer leider eine Vielzahl von Sachbeschädigungen im und um das Stadtgebiet Adenau zu verzeichnen. Es wurden vielfach Grillhütten, öffentliche Schilder oder auch Ruhebänke massiv beschädigt und mutwillig zerstört und damit große Schäden für die Allgemeinheit angerichtet. Auch hier wollen wir durch gezieltere Kontrollmaßnahmen in diesem Sommer die Zahlen senken.

In einer Vielzahl von Fällen konnten nur durch Bürgerhinweise die Polizistinnen und Polizisten der Polizei Adenau auf die Spur der Täter kommen. Dafür ein herzliches Dankeschön!!

Ihre Polizei in Adenau

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

PHK Armin Rausch

Telefon: 02691/925-202

E-Mail: piadenau@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell