Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrollen, Missachten der Gurtpflicht/Handyverbot und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Mayen (ots)

Am Dienstag, 26.03.19, wurden in Mayen durch die Polizei bei Kontrollmaßnahmen in den Nachmittagsstunden 32 Fahrzeugführer kontrolliert. Es mussten 20 Verwarnungen wegen Missachten der Gurtpflicht ausgesprochen werden. Des Weiteren wurden 11 Bußgeldverfahren wegen der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt eingeleitet. Eine 37 jährige Fahrzeugführerin aus der Stadt Mayen führte ihren Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Marita Hück

Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell