Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Bad Breisig - Zeugen gesucht

Bad Breisig (ots)

In der Ortslage Bad Breisig, im Einmündungsbereich der Mittelstraße zur B 9, kam es am Montag, den 25.03.2019, gegen 18:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich ein schwarzer PKW von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug, um einen PKW aus dem Landkreis Ahrweiler handeln. Die Polizeiinspektion Remagen bittet hinsichtlich des noch flüchtigen Unfallverursachers um weitere Zeugenhinweise, Telefon: 02642 9382-0.

