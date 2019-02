Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(me), Marienstr., Zeit: Fr. 15.02.2019, gegen 13.00 Uhr. Eine PKW-Führerin aus Dassel befuhr die Marienstr. in Rtg. Bismarckstr. und nahm den Anhaltevorgang eines PKW- Führers aus Bad Gandersheim nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf. Bei diesem Auffahrunfall entstand an den beiden VW's ein Gesamtsachschaden von 2500.-Euro

