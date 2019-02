Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(me), Am Kantorberg/Dr.Heinrich-Jasper-Str.,Zeit: Do.14.02.2019, gegen 12.30 Uhr. Eine Fzg.-führerin aus Bad Gandersheim geriet beim Abbiegen mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und es kam zur seitlichen Berührung/Anprall mit einem wartenden PKW-Führer(Bad Gandersheimer). An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von 5000.-Euro.

