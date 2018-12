POL-PPKO: Sie haben gewonnen! Abzocke durch falsche Gewinnversprechen

Koblenz (ots) - Sie haben gewonnen! Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber solche Nachrichten per E-Mail oder telefonisch bekommt, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. So häuften sich am gestrigen Montag, 03.12.2018, die Anrufe eines angeblichen österreichischen Notariats bei Bürgern im Bereich des PP Koblenz. In diesen Fällen wurde den Angerufenen vorgegaukelt, dass diese/dieser bei einem Gewinnspiel einen hohen sechsstelligen Bargeldbetrag gewonnen hätte. Die Anrufer, die sich als Mitarbeiter des Notariats ausgaben, baten die Angerufenen, dass diese vor der Auszahlung des Geldbetrages eine sogenannte "Bearbeitungsgebühr" zahlen müssten. Sie sollten zwei Gutscheine eines Onlineversandhändlers in Höhe von je 100 Euro erwerben und die Gutscheinnummern an das Notariat durchgeben. In den der Polizei bekannt gewordenen Fällen rochen die Angerufenen jedoch frühzeitig den Braten und legten auf. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Betrügern laufend verändert, mit dem Ziel an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

So schützen Sie sich:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern

- Machen Sie keine Zusagen am Telefon.

Weitere Infos zu den falschen Gewinnversprechen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/184-abzocke-durch-falsche-gewinnversprechen/

