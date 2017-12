POL-PDNW: Körperverletzung mittels Kopfstoß

Grünstadt (ots) - Am 24.12.207 um 03:50 Uhr kam es in Grünstadt im Östlichen Graben in einer Gaststätte zu einer Körperverletzung, bei der ein 22-jähriger aus Grünstadt einem 20-jährigen, nachdem diese in Streit geraten waren, einen Kopfstoß verpasst hatte. Da der Geschädigte den Täter namentlich kannte und dieser den eingesetzten Polizeibeamten bekannt war, konnte er im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich des Tatortes festgestellt und angehalten werden. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den 22-jährigen zwei Haftbefehle bestanden. Er wurde daher verhaftet und nach Abklärung in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt gebracht. Wegen der neuerlichen Tat erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Der Geschädigte trug durch den Kopfstoß leichte Verletzungen davon.

