Wachenheim/Weinstraße (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen an Heiligabend, zwischen 16:45 Uhr und 22:15 Uhr, in ein Wohnhaus Im Sandgarten ein, indem sie zunächst über ein Terrassendach zu einem Fenster im ersten Obergeschoss gelangten und dieses dann einschlugen. Im dortigen Wohn-/ Schlafbereich wurden sämtliche Behältnisse durchwühlt. Entwendet wurden diverse Uhren und Schmuck, deren genauer Wert noch nicht feststeht. Entsprechende Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

