POL-PDNW: Laptop bei Wohnungseinbruch entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) - Ein Laptop wurde in der Nacht zum Freitag, den 22.12.2017, aus einer Wohnung in der Otto-Dill-Straße in Neustadt/W. entwendet. Der/die unbekannte/n Täter hebelte/n hierzu die Terrassentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zur Wohnung. Bemerkt wurde der Einbruch erst am Nachmittag durch die Eigentümerin. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt/W. richten.

