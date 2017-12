POL-PDNW: Vandalismus an geparktem Auto

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag wurde durch einen Unbekannten in der Lachener Straße an einem geparkten roten BMW der rechte Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt/W. richten.

