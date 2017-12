POL-PDNW: Zeugenaufruf zu Körperverletzung

Bad Dürkheim (ots) - Am 24.12.2017 kurz nach 00:00 Uhr wurde ein 18-jähriger Bad Dürkheimer in der Limburgstraße von zwei männlichen Personen angesprochen. Die Beiden fragten den 18-jährigen, ob dieser eine Zigarette habe. Der Heranwachsende verneinte dies und wurde von den männlichen Personen körperlich angegangen. Der 18-jährige trug eine Platzwunde am Auge davon. Die Täter werden wie folgt beschrieben: schwarze Kleidung, schlank, ca. 18 - 20 Jahre alt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Dürkheim.

