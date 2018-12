POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfallflucht durch weißen Golf

Koblenz (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht mit mehreren beteiligten Pkw und einem Radfahrer kam es am 30.11.2018, 14:22 Uhr bis 14:27 Uhr, im Bereich der Trierer Straße Fahrtrichtung B 9. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr wird ein Verkehrsteilnehmer durch einen weißen VW Golf mit HER- Kennzeichen verbotswidrig links überholt. Der weiße Golf setzt seine Fahrt in Richtung B9 fort und beschädigt hier einen Pkw bei einem Fahrstreifenwechsel. Bei einem Überholvorgang im Bereich Trierer Straße/ Mayener Straße werden durch den Golf an zwei weiteren Pkw Sachschäden verursacht. Im Kreuzungsbereich Mariahilfstraße/ Mayener Straße missachtete der Führer des weißen Golf die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, der dadurch stürzte. Der Pkw entfernte sich anschließend über die B 9 in Fahrtrichtung Bonn. Die PI Koblenz 2 bittet mögliche Zeugen und weitere Geschädigte um Hinweise unter der Rufnummer 0261 103 2910.

