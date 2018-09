POL-H: Stöcken: Elfjähriger bei Stadtbahnunfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Mittag, 08.09.2018, hat ein Elfjähriger an der Stöckener Straße beim Queren der Fahrbahn eine Stadtbahn übersehen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß hat der Junge schwere Verletzungen erlitten.

Das Kind war kurz vor 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Stöckener Straße, aus Richtung Bundesstraße 6 kommend, unterwegs. An der Einmündung zur Hogrefestraße fuhr er zunächst in die Fußgängerfurt und kreuzte dann schließlich die Stadtbahnschienen nach rechts, um auf die rechte Fahrbahnseite der Stöckener Straße zu wechseln. Dabei übersah er offenbar die ebenfalls aus seiner Richtung kommende Stadtbahn. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog der Elfjährige sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr. /pfe, schie

