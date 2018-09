POL-H: Seelze: Raubüberfall auf Busfahrer - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Heute Morgen, 07.09.2018, gegen 06:30 Uhr, haben zwei bislang Unbekannte einen Busfahrer (32 Jahre) an der Haltestelle an der Straße An den Grachten überfallen. Das Duo ist anschließend mit Geld geflüchtet.

Den Angaben des Opfers zufolge war dieses mit dem Bus der Linie 572 in Richtung "An den Grachten" unterwegs.

Bei einem planmäßigen Stopp an der Endhaltestelle kamen die beiden Täter - sie waren an der Haltestelle "Am Kanal" zugestiegen und saßen zu der Zeit als einzige Mitfahrer im Bus - zu ihm, hielten ihm einen unbekannten Gegenstand an den Kopf und verlangten Geld.

Als der Fahrer der Forderung nachgekommen war, flüchtete das Duo aus dem Fahrzeug und lief in Richtung Almhorster Straße über einen Waldweg davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war, verlief erfolglos.

Die Räuber sind zirka 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter beziehungsweise 1,90 Meter groß, haben schwarze Haare und einen dunklen Teint. Sie trugen während der Tat dunkle Pullover oder Jacken und einer eine dunkle, der andere eine helle Jeans.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /pu, now

