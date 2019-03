Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht mit Zeugenaufruf

Polch (ots)

In dem Zeitraum vom 24.03.19, 10.00 Uhr bis 25.03.19, 20.00 Uhr, wurde in Polch, Bahnhofstraße eine Grundstücksmauer durch einen Pkw beschädigt. Vor Ort konnten noch Überreste des Fahrzeuges aufgefunden werden, so dass dieses vermutlich stärker beschädigt sein dürfte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Marita Hück

Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell