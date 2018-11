POL-PDKO: Verkehrsunfälle

PI Boppard (ots) - Im Zeitraum vom 16.11.2018, nach 15:00 Uhr, bis 18.11.2018, 13:00 Uhr, ereigneten sich im Dienstbezirk der PI Boppard 5 Wildunfälle sowie drei Verkehrsunfälle mit Sachschäden.

Ein Verkehrsunfall mit Flucht ereignete sich am Freitag, 16.11.2018,zw. 16:00 und 19:30 Uhr, in der Gem. Badenhard, dortiger Mitfahrerparkplatz an der A 61/ AS Pfalzfeld. Ein dort abgestellter dunkler Skoda Octavia wurde im Heckbereich erheblich beschädigt. Schadenshöhe ca. 2500 - 3000 Euro. Hinweise an die Polizei Boppard, 06742-8090

Rückfragen bitte an:

PI Boppard



Telefon: 06742-8090

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell