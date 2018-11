POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Berichtszeitraum: Freitag, 16.11.18, 07:00 Uhr, bis Sonntag, 18.11.18, 10:00 Uhr)

Simmern/Hunsrück (ots) - Buch/Hunsrück: Mofafahrer gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 81 - jähriger Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gegen 09:50 Uhr, in der Hauptstraße zu, als er nach einer Rechtskurve infolge Unachtsamkeit einen parkenden LKW streifte und dadurch zu Fall kam. Der Mofafahrer wurde vorsorglich vom DRK in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstanden geringfügige Sachschäden.

Rheinböllen: Einbruch in Back-Shop

In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Seitentür in den Back -Shop eines Lebensmittel-Discounters am Müllergraben ein, hebelte die Kasse auf und entwendete die Tageseinnahmen vom Vortag. Täterhinweise liegen nicht vor.

Argenthal: Einbruch in Tennisheim

Ein Kaffeevollautomat und eine Dunstabzugshaube waren die Beute von Einbrechern, die vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Aufhebeln der Eingangstür in das Vereinsheim des Tennisclub Argenthal eingedrungen waren. Die Tür zum angrenzenden Getränkelager konnten sie allerdings nicht öffnen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Simmern/Hunsrück: Ausfälliger Schläger

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurden auf Streife befindliche Polizeibeamte zufällig Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Kunden an einem Tankstellenshop in Simmern. Als die Beamten den Streit schlichten wollten, versuchte der stark alkoholisierte Haupttäter sich der Personalienfeststellung durch Sprung über einen Zaun zu entziehen. Dabei zog er sich stark blutende Handverletzungen zu. Die Flucht des Beschuldigten wurde letztendlich verhindert, die angedrohte Ingewahrsamnahme erwiderte er mit obszönen Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten. Der Täter wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Versorgung der Wunden ins Krankenhaus verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beamtenbeleidigung wurde eingeleitet.

Büchenbeuren: Taxifahrer betrogen

Nach kurzer Fahndung konnte am frühen Sonntagmorgen ein 42 - jähriger Mann von einer Polizeistreife gestellt werden, der eine Taxifahrt von Bad Kreuznach nach Büchenbeuren geordert hatte, den Fahrpreis in Höhe von 135,- Euro nicht zahlen wollte, und dann zu Fuß aus dem Taxi geflüchtet war. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

