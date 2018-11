POL-PDKO: Unfallflüchtiger gesucht

Löf (ots) - Zwischen dem 12., 18 Uhr und dem 15.11, 14 Uhr, wurde ein in der Dorfstraße in Löf vor der Raiffeisenbank geparkter Pkw Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den Heckstoßfänger. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brodenbach unter 02605 98021510

