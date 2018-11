POL-PDKO: Unfall durch Reifglätte auf der Südbrücke

Koblenz (ots) - Am Morgen des 17.11.2018 ereignete sich um 07:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Südbrücke (B327). Ein 28-jähriger Mann befuhr die Brücke aus Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Koblenz-Innenstadt. Etwa auf Höhe der Brückenmitte geriet er aufgrund Reifglätte in Schleudern, kollidiert folglich zweimal mit der Mittelschutzplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der mittleren von drei Spuren zum Stehen. Der PKW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

