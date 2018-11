POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach vom 16.11.2018, 13:00 Uhr, bis 18.11.2018. 13:00 Uhr

Andernach (ots) - Samstag, 17.11.2018:

Andernach - Trunkenheit im Straßenverkehr - Im Rahmen der Streife fiel den Beamten kurz nach Mitternacht ein Fahrzeug auf, das in unsicherer Fahrweise geführt wurde. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 29 Jährigen Fahrzeugführer deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Da der Pkw einen frischen Unfallschaden im Frontbereich aufwies konnte zugleich eine kurz zuvor gemeldete Verkehrsunfallflucht, bei der ein Verkehrsschild beschädigt worden war, geklärt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Andernach - Gefährliche Körperverletzung - Gegen 02:00 Uhr wurde der Polizei Andernach über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Fahrradweg zwischen Andernach und Weißenthurm gemeldet. Mindestens eine Person soll ein Messer mit sich führen. Vor Ort können zwei junge Männer vorgefunden werden, die augenscheinlich Verletzungen durch Schläge davongetragen haben. Einer der Beiden wurde zudem durch einen Messerstich am Beim verletzt. Die Gruppe um den Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Andernach (Tel.: 02632-921-0 oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Mülheim-Kärlich - Aufbruch von Kühlanhängern - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere vor der Rheinlandhalle in Mülheim-Kärlich abgestellte Getränkekühlwagen aufgebrochen und eine große Anzahl an Spirituosen und Getränkekisten entwendet. Die Schadenshöhe liegt geschätzt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Andernach (Tel.: 02632-921-0 oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de)

Sonntag:, 18.11.2018

Mülheim-Kärlich - Teure Reifenpanne - Am frühen Sonntagmorgen fällt den Beamten im Rahmen der Streife auf der B9 ein Pannenfahrzeug mit geplatztem Vorderreifen auf. Aufgrund des hohen Gefahrenpotentials wird der Pkw zunächst langsam von der Bundestraße in einen Feldweg gelotst. Während eines dortigen Gesprächs fällt den Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,69 Promille. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er darf ab sofort zunächst kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen.

Andernach - Trunkenheit im Straßenverkehr - Während einer Verkehrskontrolle auf der Koblenzer Straße konnte bei dem 21-jährigen Fahrer eines Pkw VW deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 02:43 Uhr einen Wert von fast 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er darf vorerst kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen.

Andernach - Alkohol am Steuer - Am Sonntagmorgen wurde ein Pkw BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unerzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch aus dem inneren des Fahrzeugs wahrgenommen werden. Mit dem Umstand konfrontiert führte der Fahrzeugführer noch Belehrung und Erläuterung möglicher Konsequenzen freiwillig einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,3 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er darf vorerst kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen. Der Fahrzeugführer sowie seine mit im Fahrzeug befindlichen, ebenfalls erheblich alkoholisierten Mitfahrer, entschieden sich im Anschluss an die Maßnahme mit einem Taxi nach Hause zu fahren. Sie hätten diese Wahl besser einige Zeit zuvor getroffen.

