POL-PDNR: Mofa ohne Versicherung

Betzdorf (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt von Betzdorf, wurde in den späten Abendstunden des 10.11.2018 ein Mofa-Roller angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieses Mofa ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Gegen den 18-jährigen Betzdorfer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

