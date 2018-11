POL-PDNR: Verkehrsunfall beim Ein-/Ausparken - Sachschaden

Niederfischbach (ots) - Am Samstag, 10.11.2018, 11:36 Uhr beabsichtigte eine 62-jährige PKW-Fahrerin, in der Konrad-Adenauer-Straße, rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Zeitgleich parkte die 39-jährige Fahrerin eines anderen PKW auf der freien Parklücke daneben ein. Hierbei zu es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell